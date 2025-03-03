В Краснознаменске в 2026 году появится образовательный центр

В Краснознаменске на улице Связистов продолжается строительство образовательного центра, строительная готовность объекта составляет 15%, его планируют достроить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 90 строителей, три единицы техники. Выполняются работы по устройству вертикальной гидроизоляции, армированию плиты перекрытия, бетонированию стен техподполья», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, центр будет состоять из школы на 550 мест и детского сада на 220 мест. Для школьников обустроят актовый зал, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортзала, блок медицинских и других помещений. Для детей здесь разместят групповые ячейки для девяти групп, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.