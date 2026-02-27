В Кубке святого равноапостольного Николая Японского приняли участие 4,9 тыс. человек. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Состязания прошли на базе «Арены Мытищи» в Мытищах. В этом году в основную программу включили турниры по 17 видам боевых искусств и единоборств.

В рамках соревнований также были организованы мастер-классы, встречи со спортсменами, выставки, круглые столы и обсуждения. Все мероприятия были направлены на популяризацию спортивных единоборств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения спортивного комплекса в Лобне. В ФОКе обустроили два бассейна.