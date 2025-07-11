В лабораториях подмосковной Госветслужбы провели более 2 тыс. исследований овец на блютанг

В первом полугодии 2025 года специалисты подмосковной государственной ветеринарной службы провели более 2 тыс. исследований овец на блютанг или катаральную лихорадку, которая передается насекомыми и характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей и другими нарушениями. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В результате заболевание у исследуемых животных выявлено не было. Основным способом борьбы с болезнью являются профилактические мероприятия и диагностические исследования. Чтобы не допустить распространения заболевания, животноводческим хозяйствам запрещено ввозить животных из неблагополучных по блютангу регионов.

Напомним, что задать все вопросы, связанные с ветеринарией, можно по номеру единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25.

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