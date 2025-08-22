В лагере «Литвиново» дали старт финальной летней смене для детей участников СВО. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В смене примут участие около 400 детей военнослужащих. Их ждут соревнования, мастер-классы, игры, экскурсии, тематические вечера. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию.

В общей сложности за этот летний сезон в лагере отдохнули свыше 3 тыс. ребят.

Финальная смена завершится 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил лагерь и пообщался с его воспитанниками.