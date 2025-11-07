В Ленинском на треть построили школу в ЖК «Первый Южный»

Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]

В Ленинском округе продолжается строительство школы в ЖК «Первый Южный», рассчитанной на 1,25 тыс. мест, работы планируют завершить в июле 2026 года – стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. На данный момент строители ведут устройство конструкций подземной и надземной части здания.

Площадь четырехэтажной школы составит более 16 тыс. кв. м, в ней разместят учебные классы, спортзал, медиатеку, столовую и лаборатории. На прилегающей территории для учеников организуют спортивную, прогулочную, игровую зоны, двор для творчества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

