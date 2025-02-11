В Ленинском округе ход строительства новой школы проверили с помощью коптера

В Ленинском округе ход строительства школы в ЖК «Первый Южный» проверили с помощью коптера. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение на 1,25 тыс. мест строится возле деревни Тарычево с ноября прошлого года. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 6%.

Площадь школы составит 16 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании обустроят 62 учебных кабинета, библиотеку, фойе-атриум, зоны рекреации и другие помещения. На прилегающей территории проведут озеленение, установят скамейки и навесы, обустроят зоны для занятий физкультурой, игр и творчества.

Завершение строительных работ запланировано на апрель 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по привлечению учителей в школы региона.