В Ленинском округе ход строительства новой школы проверили с помощью коптера
Строительство школы в ЖК «Первый Южный» проверили с помощью коптера
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Ленинском округе ход строительства школы в ЖК «Первый Южный» проверили с помощью коптера. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Учреждение на 1,25 тыс. мест строится возле деревни Тарычево с ноября прошлого года. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 6%.
Площадь школы составит 16 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании обустроят 62 учебных кабинета, библиотеку, фойе-атриум, зоны рекреации и другие помещения. На прилегающей территории проведут озеленение, установят скамейки и навесы, обустроят зоны для занятий физкультурой, игр и творчества.
Завершение строительных работ запланировано на апрель 2026 года.
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