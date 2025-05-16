В Ленинском округе к лету завершат строительство новой поликлиники

В деревне Сапроново Ленинского округа завершается строительство поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, рабочие занимаются сборкой медицинского оборудования и выполняют благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Стройготовность объекта превысила 95%, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открыть учреждение планируется летом 2025 года.

В здании будет шесть этажей, его площадь составит 9,9 тыс. кв. м. В поликлинике будут обслуживать 55 тыс. человек. Для них обустроили кабинеты приема врачей-специалистов, кабинеты неотложной помощи, дежурного врача, а также травматологический пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.