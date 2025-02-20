В Ленинском округе появится современный детский сад

В Ленинском округе на территории новой очереди «Первого квартала» построят современный детский сад, рассчитанный на 210 мест, девелопер «Брусника» возводит соцобъект в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Для детей в учреждении обустроят музыкальный и спортивный залы, спальни, игровые, кабинет логопеда, сенсорную и кружковую комнаты и другие помещения.

«Ландшафтные дизайнеры разработали концепцию комфортной и безопасной среды на участке с перепадом рельефа в 5 м. В результате получился двор-городок, перемещение по которому задумано как многолетнее приключение-квест», — отметили в сообщении.

Жилой комплекс расположен в деревне Сапроново, на его территории уже возвели шесть жилых дома и детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.