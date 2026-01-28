В Ленинском округе поставили на кадастр детский сад в ЖК «Пригород Лесное»

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа поставили на кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 250 мест, общая площадь здания составила почти 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 10 групп полного дня для детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроили блоки помещений с групповой, спальней, буфетом, раздевалкой и санузлом, медицинский кабинет, пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал и другие помещения. На прилегающей территории разместили площадки с игровыми элементами, теневые деревянные навесы, две спортивные площадки.

