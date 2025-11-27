В Ленинском округе поставили на кадастр новостройку в ЖК «Южная Битца»

В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа поставили на кадастровый учет новый многоквартирный дом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки дома на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В здании площадью 64,7 тыс. кв. м размещены 794 квартиры. Жильцам будут доступны подземная автостоянка на 288 машино-мест и кладовые для хранения.

На территории микрорайон ввели в эксплуатацию 11 из 12 запланированных жилых домов, школу, поликлинику и три детских сада. Полное завершение проекта запланировано на 2028 год.

