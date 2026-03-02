В Ленинском округе построят детский сад на 200 мест
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В городе Видное Ленинского округа на улице Гаевского продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. Сейчас строители ведут монолитные и общестроительные работы.
Учреждение будет рассчитано на девять групп, каждая групповая комната будет оборудована игровыми и спальными зонами. Для детей также обустроят многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал, на прилегающей территории – игровые и спортивные площадки.
