В Ленинском округе построят детский сад на 200 мест

В городе Видное Ленинского округа на улице Гаевского продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. Сейчас строители ведут монолитные и общестроительные работы.

Учреждение будет рассчитано на девять групп, каждая групповая комната будет оборудована игровыми и спальными зонами. Для детей также обустроят многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал, на прилегающей территории – игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.