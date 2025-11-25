В Ленинском округе построят школу в составе «Первого квартала»

В «Первом квартале» Ленинского округа возводят школу, рассчитанную более чем на 1,6 тыс. учеников, девелоперская компания «Брусника» завершает благоустройство школьного сквера. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие выполняют строительство спортивного ядра школы, внутри школы проходят монтажные работы, а также установка мебели в учебных классах и оборудования в пищеблоке. Перед школой специалисты высадили деревья и кустарники, выполнили мощение брусчаткой, смонтировали наружное освещение и установили малые архитектурные формы. Ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.