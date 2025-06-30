В Ленинском округе прошла выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2025»

В Ленинском округе на территории конного клуба КСК «Виват, Россия!» прошла 28-я областная выставка «Звезды Подмосковья — 2025», участниками которой стали более 30 подмосковных животноводческих хозяйств. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Они представили жюри лучший крупный рогатый скот молочных и мясных пород. В частности, состоялся показ голштинской, айрширской и герефордской коров, а также птиц различных пород. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что выставка является визитной карточкой селекционных достижений региона.

«Здесь представлен лучший скот, который востребован по всей России. Благодаря труду племенных хозяйств мы видим, как с каждым годом повышаются показатели молочной продуктивности. Слышим все предложения наших производителей и оказываем меры государственной поддержки», ­— сказал министр.

Первое место в конкурсе и номинацию «Абсолютная чемпионка» получила корова Давность из хозяйства «Лесные Поляны» Пушкинского округа. На втором и третьем местах соответственно оказались корова Капель из ООО «АПК „Вохринка“» Раменского округа и Снежинка из ЗАО «Макеево» (Зарайск).

Отметим, что мероприятие организовали союз «Мосплем», АО «Московское» по племенной работе при поддержке областного Минсельхозпрода.

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