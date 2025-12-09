В Ленинском округе возведут новую школу

В поселке Битца Ленинского округа на территории жилого комплекса «Южная Битца» возводят новую общеобразовательную школу, ее планируют открыть в сентябре 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь объекта составит 13 тыс. кв. м, он будет рассчитан более чем на 1,1 тыс. учеников. Для них обустроят кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, строительная готовность объекта достигла 77%. Рабочие приступили к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей и систем, а также благоустройству территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.