В Ленинском округе возведут школу с парком с сенсорными лабиринтами

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство школы с парком с сенсорными лабиринтами на территории, строительная готовность объекта достигла 67%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области по итогам проведенного профвизита.

Учреждение площадью 27 тыс. кв. м будет рассчитано более чем на 1,6 тыс. мест, оно будет соединено пешеходным мостом с двумя домами ЖК «Первый квартал». В школе разместят атриум с амфитеатром, классы-трансформеры для среднего и старшего звена, два спортивных зала, несколько мастерских, лаборатории, кабинеты химии, физики, изобразительного искусства, биологии и домоводства.

На территории разобьют экспериментальный огород и фруктовый сад, обустроят большой стадион, а также парк с сенсорным лабиринтом, экотропами, тарзанкой и игровыми зонами. Строительство объекта завершится в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.