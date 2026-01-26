В Ленинском округе возведут современный мультитемпературный склад

Площадь здания составит более 25 тыс. кв. м, в его состав войдут четыре этажа многофункциональных помещений. Стройготовность объекта достигла 30%, завершить работы планируется в конце марта 2027 года.

Склад будет оснащен оборудованием для управления хранением и транспортировкой широкого спектра продуктов и материалов, низкотемпературными камерами, позволяющими хранить разнообразные виды продовольствия, включая свежие фрукты, овощи, мясные и рыбные изделия и не только. Проект реализует компания-застройщик ООО «К-ГРУПП».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.