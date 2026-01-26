В Ленинском округе возведут современный мультитемпературный склад
Фото:
В деревне Андреевское городского округа Ленинский ведется строительство мультитемпературного складского комплекса «Восточный порт». Ход проведения работ контролируют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Площадь здания составит более 25 тыс. кв. м, в его состав войдут четыре этажа многофункциональных помещений. Стройготовность объекта достигла 30%, завершить работы планируется в конце марта 2027 года.
Склад будет оснащен оборудованием для управления хранением и транспортировкой широкого спектра продуктов и материалов, низкотемпературными камерами, позволяющими хранить разнообразные виды продовольствия, включая свежие фрукты, овощи, мясные и рыбные изделия и не только. Проект реализует компания-застройщик ООО «К-ГРУПП».
