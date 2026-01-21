В Ленинском округе возвели детский сад в ЖК «Новое Видное»

В жилом комплексе «Новое Видное» Ленинского округа построили новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, группе «Самолет» уже выдали разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его площадь составила 4,4 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 14 групп. Для детей обустроили групповые, медицинский кабинет, пищеблок, спортивный зал с тренажерами, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда и другие помещения. На прилегающей территории разместили игровые площадки с теневыми навесами, спортивную площадку и общий двор с цветниками и огородами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.