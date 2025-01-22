В Ленинском округе вскоре откроется новая котельная

Вблизи деревни Тарычево Ленинского округа завершается первый этап строительства новой котельной, ее возводят на территории жилого комплекса «1-й Южный». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность объекта достигла 98%. Сейчас строители выполняют пусконаладочные работы, изоляцию трубопроводов и планировочные работы на земельном участке. Завершить их планируют к февралю 2025 года.

Новая котельная будет покрывать тепловые нагрузки многоквартирных домов жилого комплекса, ее площадь составляет около 1,3 тыс. кв. м. В рамках первого этапа здесь возвели основное здание, установили оборудование, благоустроили прилегающую территорию, установили забор и оборудовали площадки для хранения топлива. Второй и третий этапы завершат в 2026 и 2027 году соответственно.

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