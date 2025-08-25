В Павловском Посаде задержали двоих мужчин за оборот 7,5 кг наркотиков

В Павловском Посаде были задержаны двое мужчин в возрасте 36 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, двое местных жителей с начала лета выращивали на поле возле деревни Бывалино коноплю. Урожай они перевозили в постройку в Больших Дворах, где сушили и хранили.

На месте было найдено 189 кустов растений, а также около 7,5 кг сухого вещества и упаковочный материал.

Мужчины признались, что выращивали растения для личного употребления. На них завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

Ранее в ведомстве сообщили, что Солнечногорске задержали мужчину, который оборудовал в арендованном доме нарколабораторию.