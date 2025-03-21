В Ленинском округе зафиксировали два случая нарушения правил обращения с ТКО

В Ленинском округе было выявлено два случая нарушения правил обращения с мусором. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Первое нарушение зафиксировали вблизи деревни Булатниково. На участке пресекли деятельность незаконной точки приема строительного мусора. Кроме того, были задержаны два самосвала, на которых перевозили стройотходы.

Второе нарушение выявили возле деревни Горки. Там установили факт сжигания мусора. В ходе рейда устройство для сжигания отходов было демонтировано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей необходимо информировать о правилах вывоза крупногабаритных отходов.