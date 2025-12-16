В Ленинском округе завершились монолитные работы в новом детском саду в ЖК «1-й Южный»

В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 330 мест, ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК») завершила возведение конструктива трехэтажного здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщик перешел к выполнению фасадных работ. Площадь здания составит 4,6 тыс. кв. м, в нем обустроят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовую, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

