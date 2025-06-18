В Ленинском округе завершилось строительство поликлиники в составе ЖК «Южное Видное»

В ЖК «Южное Видное» Ленинского округа завершилось строительство поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что поликлинику будут посещать 500 взрослых и 250 детей в смену, в общей сложности численность обслуживаемого населения — более 55 тыс. человек.

«Для жителей новых жилых микрорайонов в шаговой доступности появятся кабинеты приема врачей-специалистов, также будут работать кабинеты неотложной помощи, дежурного врача и травматологический пункт», — рассказал Туровский.

По его словам, общая площадь шестиэтажного здания составила почти 10 тыс. кв. м, работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие медучреждения запланировано на ближайшее время.

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