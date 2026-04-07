В Ленинском округе землевладелец не смог оспорить решение суда о возмещении 6 млн ущерба от свалки

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда подтвердила законность решения Зюзинского районного суда Москвы о взыскании с землевладельца компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде из‐за незаконного размещения отходов в Ленинском округе. Иск был подан Министерством экологии и природопользования Московской области против правообладателя земель, зарегистрированного в столице.

Инцидент начался с обращения местных жителей села Булатниково: они попросили ведомство пресечь незаконное складирование мусора на территории населенного пункта. В ходе проверки специалисты установили, что несколько свалок расположены в том числе на земельных участках, принадлежащих одному гражданину. На момент фиксации нарушения в собственности мужчины находились 5 участков в селе.

После выявления нарушений землевладельцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости продолжения противоправных действий. Для точной оценки нанесенного вреда специалисты провели комплексные исследования: маркшейдерские работы для фиксации объемов размещенных отходов и лабораторные анализы почвы для определения степени загрязнения.

По итогам экспертизы сумма ущерба, причиненного почвам, превысила 6 млн руб. Поскольку владелец участков отказался добровольно компенсировать нанесенный вред, Минэкологии было вынуждено обратиться в суд. Зюзинский районный суд Москвы удовлетворил иск министерства и обязал ответчика выплатить указанную сумму.

Не согласившись с решением, землевладелец подал апелляционную жалобу в Московский областной суд. В своих доводах он оспаривал выводы экспертов относительно размера ущерба и указывал, что на момент выявления нарушений уже заключил предварительное соглашение о продаже спорных земельных участков. Однако судебная коллегия тщательно изучила материалы дела и не нашла оснований для отмены первоначального решения. Аргументы ответчика были признаны несостоятельными, а выводы суда первой инстанции — законными и обоснованными.

