В Ленинском поставили на кадастр детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи»

В ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа поставили на кадастровый учет новый детский сад, рассчитанный на 155 мест. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

В здании три этажа, его площадь превысила 2,8 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на пребывание шести групп детей от двух до семи лет. Для них обустроили групповые со спальнями, раздевалками и буфетами, пищеблок, две кружковые, музыкальный зал, спортивный зал для занятий физкультурой. На прилегающей территории обустроили две площадки для занятий спортом, индивидуальные площадки для каждой группы детей.

