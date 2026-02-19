В Ленинском в составе ЖК «1-й Южный» построят детский сад на 330 мест

В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа строят детский сад на 330 мест, ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК») завершила возведение конструктива трехэтажного здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,6 тыс. кв. м. В нем разместят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовая, прачечная. На территории появятся игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. Сдать сад в эксплуатацию планируют в 2026 году.

В ЖК «1-й Южный» для жителей построят две школы, три детских сада (включая текущий), поликлинику и обустроят пешеходный бульвар с дендрарием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.