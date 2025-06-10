В Ленинском в составе ЖК «Южная Битца» открылся медицинский центр с дневным стационаром

В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа заработал частный многопрофильный медицинский центр «ВМ Клиника» с дневным стационаром, его построила ГК ФСК в рамках реализации проекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь медучреждения составляет более 1,8 тыс. кв. м, оно рассчитано на 355 посещений в смену. Его оснастили современным оборудованием от крупнейших мировых производителей, оператором услуг стала сеть медицинских центров «Вита Медикус». В составе диагностического блока есть эндоскопия, УЗИ-диагностика, МРТ, КТ и рентген. Кроме того, в центре представлены узкопрофильные направления — стоматология и косметология, услуги лечебной физкультуры и массажа, остеопатии и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.