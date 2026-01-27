В Ленинском возведут четыре корпуса шестой очереди строительства ЖК «Горки Парк»

В жилом комплексе «Горки Парк» от группы «Самолет» в Ленинском округе продолжается возведение четырех корпусов шестой очереди строительства, ввод жилых домов в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусах разместят более 74 тыс. кв. м, на первых этажах предусмотрено около 5,9 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В домах обустроят более 1,8 тыс. квартир различного типа. На территории появятся детские игровые площадки, крытые пространства для настольных игр, спортивные комплексы для тренировок, йога-зоны, теннисные столы и тенистые уголки для спокойного отдыха.

В целом инфраструктура комплекса включает в себя 13 жилых корпусов, школу, детский сад, в перспективе там появятся еще пять детских садов, две школы и собственная поликлиника.

