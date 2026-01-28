В Ленинском возведут детский сад в составе ЖК «1-й Донской»

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа возводят детский сад, рассчитанный на 300 мест, проект реализует ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы планируют завершить в первой половине 2026 года, объект станет частью муниципальной системы дошкольных учреждений городского округа.

Жилой комплекс комфорт-класса находится в деревне Сапроново, в его состав войдут девять жилых домов. Для жителей будут возведены два детских сада, школа и станция скорой помощи. Первые два корпуса сданы в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.