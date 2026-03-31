В Ленинском возведут новостройки в ЖК «Живописный»

В Ленинском округе ГК «Гранель» строит ЖК «Живописный», в корпусе 1 завершился монтаж стеновых панелей, на финишном этапе — кладка наружных стен и внутренних перегородок. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители также ведут остекление и устройство кровли, внутри здания — монтаж вентиляции и не только. На строительстве жилого дома 2 ведется устройство монолитного фундамента и вертикальных конструкций подвала.

На территории ЖК в рамках первой очереди возвели четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 1 тыс. квартир. Кроме того, работает детский сад. Во вторую очередь там построят 16 восьмиэтажных домов, два детских сада, школу и поликлинику со станцией скорой медицинской помощи. Вблизи разместятся многоуровневые паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

