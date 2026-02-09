В Ленинском возведут вторую очередь ЖК «Живописный»

В Ленинском округе построят вторую очередь ЖК «Живописный», девелопер проекта ГК «Гранель» завершил монолитные работы в корпусе № 1, а также приступил к возведению корпуса № 2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь двух домов в общей сложности превысит 51,7 тыс. кв. м, туда смогут переехать 802 семьи. Им доступны одно-, двух- и трехкомнатные лоты, в том числе евроформата — с объединенной кухней-гостиной.

Всего в рамках второй очереди проекта там построят 16 восьмиэтажных домов, а также два детских сада, школу, поликлинику со станцией скорой медицинской помощи. На территории комплекса разместятся паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

