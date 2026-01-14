В Ленинском ввели в эксплуатацию шестой детский сад в ЖК «Пригород Лесное»

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа ввели в эксплуатацию шестой детский сад, рассчитанный на 250 мест, соответствующее разрешение выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь здания составляет почти 3,5 тыс. кв. м, в нем три этажа. Детский сад вместил 10 общеразвивающих групп полного дня для детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроили блоки помещений с групповой, спальней, буфетом, раздевалкой и санузлом, а также медицинский кабинет, пищеблок с полным циклом приготовления блюд и музыкальный зал, спортивный зал и кружковую.

На прилегающей территории появились площадки с игровыми элементами, две спортивные площадки.

