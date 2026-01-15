В Ленинском ввели в эксплуатацию третий детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи»

В ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа построили третий детский сад, рассчитанный на 155 мест, группе «Самолет» выдали разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его площадь превысила 2,8 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на пребывание шести групп детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроили пищеблок с горячим и холодным цехами и медицинский кабинет с процедурной, групповые помещения, две кружковые, музыкальный зал, спортивный зал и другие помещения. На прилегающей территории появились две площадки для занятий спортом, индивидуальные площадки для каждой групп с современными игровыми комплексами и теневыми навесами.

