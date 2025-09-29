В Ленинском задержали мужчину, ограбившего пенсионерку под предлогом оказания помощи

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому округу задержали 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в грабеже и краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел на железнодорожной станции Калинина. Злоумышленник подошел к пенсионерке и предложил ей помочь донести сумки, после чего ударил пенсионерку в спину, сбил с ног и силой сорвал с ее плеча сумку. В ней находились мобильный телефон, кошелек с банковскими картами и личные вещи. После этого он воспользовался похищенной картой для оплаты покупок в магазинах Ленинского и Домодедовского округов.

Подозреваемого задержали в Домодедово, в отношении него возбудили уголовные дела по ст. 161, ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.