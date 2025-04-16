В Ленинском завершат строительство поликлиники для взрослых и детей

В ЖК «Южное Видное» в Ленинском округе завершается строительство современной поликлиники для взрослых и детей, стройготовность объекта превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент в поликлинике ведутся работы по сборке мебели и медицинского оборудования, пусконаладке инженерных сетей. Завершается благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить летом 2025 года. Площадь шестиэтажного учреждения составит 9,9 тыс. кв. м, в нем разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, стоматология, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр и не только.

Поликлинику смогут посещать более 55 тыс. жителей деревень Сапроново, Ермолино, Белеутово, Калиновка, микрорайонов «Пятый», «Шестой», «Эко Видное 2.0», «Купелинка», «Брусника», «1-й Донской», кварталов «Западный» и «Южный».

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