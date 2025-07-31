В лесах Подмосковье заблудились почти 90 человек

В июле 2025 года в подмосковных лесах заблудились 89 человек, большинству из них потребовалась помощь специалистов, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим близким», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Чаще всего среди заблудившихся были те, кто решил собрать грибы и ягоды (42% случаев), пожилые люди (28%), а также дети и подростки (10%). Кроме того, были люди в алкогольном опьянении и любители экстремального отдыха.

Напомним, что попавшим в такую ситуацию важно позвонить по номеру 112 или родным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.