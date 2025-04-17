В лесах Подмосковья с начала 2025 года демонтировали более 1,2 тыс. незаконных рекламных табличек

В подмосковных лесах с начала текущего года демонтировали более 1,2 тыс. незаконных рекламных объявлений. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Практически все они были закреплены на живых деревьях — прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой», — рассказал врио председателя комитета Алексей Ларькин.

Крепление конструкций к деревьям таким образом губит их. Через повреждения коры в древесину могут проникнуть споры грибов и вредители. В результате деревья перестают нормально развиваться и становятся более уязвимыми перед болезнями.

Лесничие выявляют несанкционированную рекламу на деревьях в ходе патрулирований. За указанный период больше всего рекламных объявлений сняли в лесах Орехово-Зуевского, Виноградовского и Ступинского филиалов — 371, 164 и 92 таблички.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как область подготовилась к прохождению пожароопасного сезона.