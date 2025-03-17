В лесах Подмосковья с начала года выявили 23 факта незаконной рубки деревьев

В лесах Подмосковья с начала текущего года было выявлено 23 факта незаконной рубки деревьев. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Из общего числа выявленных нарушений по 14 случаям были установлены виновники. Общая сумма ущерба, причиненного лесам региона, превысила 1,3 млн руб.

Наибольшее число нарушений выявили в Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах — по пять.

В регионе с января реализуется профилактическое мероприятие, нацеленное на предотвращение незаконной заготовки древесины. В местах, где могут проводиться незаконные рубки, увеличивают число патрулирований. Рейды проводятся каждый день.

Ранее в Комлесхозе региона сообщили, что лесная охрана области выявила более 223 фактов самозахвата лесных участков.