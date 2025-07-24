В лесах Подмосковья с начала года зафиксировали более 40 фактов незаконной вырубки

С начала 2025 года лесная охрана Подмосковья в рамках патрулирования земель лесного фонда выявила 47 фактов незаконной вырубки лесных насаждений. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел, по остальным проводятся процессуальные действия. Общий ущерб, причиненный лесам, составил более 4,4 млн рублей», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В комитете напомнили, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников грозит административным штрафом. Его размер для граждан может достигать 5 тыс. рублей. В более серьезных случаях может наступить уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.