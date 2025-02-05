В лесах Подмосковья зафиксировали факты незаконной рубки деревьев

С начала 2025 года лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировала 12 случаев незаконных рубок лесных насаждений, нарушения выявили в рамках ежедневного патрулирования земель лесного фонда Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Протоколы по ним направлены в правоохранительные органы. Установлено, что все незаконные рубки на совести физических лиц», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что в конце января в регионе стартовало профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины. За подобные нарушения гражданам грозят административные штрафы. В случае, если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, их ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.