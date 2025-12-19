В Ликино-Дулеве летом завершат капремонт Орехово-Зуевского техникума

На улице Центральной в Ликино-Дулеве продолжается капитальный ремонт учебного корпуса № 1 и мастерских Орехово-Зуевского техникума, стройготовность объекта превысила 70% – работы планируют завершить в июле 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строители выполняют монтаж инженерных и электрических систем, а также отделочные работы.

Площадь корпуса составляет 3,1 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные аудитории, спортивный зал и раздевалки, установят современное оборудование и новую мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.