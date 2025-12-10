В лицее Подольска открыли «Стену героев» с фотографиями героев Великой Отечественной войны

В День Героев Отечества в подольском лицее №26 состоялось торжественное открытие мемориальной экспозиции «Стена памяти. Стена героев». На специально оформленной стене размещены фотографии героев Великой Отечественной войны. Снимки собирали сами школьники.

Как отметил первый заместитель председателя Совета депутатов Подольска Евгений Патрушев, «Стена героев» – это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и современным защитникам. На ней увековечены имена земляков, в том числе участников специальной военной операции.

После церемонии открытия для 120 гостей прошел праздничный концерт. Юные артисты исполнили песни военных лет и представили театрализованную постановку, воссоздающую эпизод из фронтовой жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.