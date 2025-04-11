В Люберцах 43 человека получили выплаты на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты

В Люберцах 43 человека получили денежные выплаты на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Как отметили в ведомстве, общая сумма выплат составила 1,5 млн руб. В целом на предоставление выплаты в бюджете региона предусмотрели 104 млн руб.

Подать заявление на выплату можно онлайн на сайте госуслуг Подмосковья. При этом информация из поликлиники и показания от врача будут подгружены автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию в регионе новых постов скорой помощи.