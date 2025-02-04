В Люберцах до конца года завершат строительство детского сада

В Люберцах новый подрядчик ООО «Стройтрест-22» приступил к завершению строительства детского сада в Проектируемом проезде, работы планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители выполняют монолитные работы. Строительство объекта проходит в рамках областной госпрограммы с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Работы стартовали в 2023 году, однако, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке заказчиком.

В здании будет три надземных этажа и подвал для инженерных коммуникаций, его площадь составит 8,2 тыс. кв. м. Для детей обустроят групповые ячейки, медицинский блок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.