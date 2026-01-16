В Люберцах добровольцы приняли участие в массовой уборке снега в сквере
Около 100 добровольцев в Люберцах приняли участие в массовой уборке снега
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
В поселке Красково городского округа Люберцы по инициативе студентов Гуманитарно-социального института организовали массовую уборку снега, в рамках которой около 100 человек привели в порядок сквер на улице Федянина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Мы продолжаем устранять в округе последствия обильных снегопадов. Специалисты и техника активно работают во дворах, приводят в порядок межквартальные проезды, вывозят снег. Благодарю ребят и их наставников за помощь нашим службам», — отметил глава городского округа Владимир Волков.
Собранный снег сотрудники коммунальных служб вывезли на специальные места складирования. Местным жителям напомнили, что сообщить о внештатных ситуациях они могут в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.
