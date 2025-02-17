В Люберцах к началу учебного года откроют обновленный корпус школы на улице Чехова

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт седьмого корпуса школы № 28, расположенного на улице Чехова, д. 1, его планируют открыть к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 29 человек, две единицы техники. Строители ведут отделочные работы, приступили к монтажу инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. На объекте проведут кровельные и фасадные работы, замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.