В Люберцах на путепроводе через ж/д пути началась сборка металлоконструкций пролета

В городском округе Люберцы возводится новая дорога с путепроводом через железнодорожные пути. Транспортный объект, прокладываемый в створе проектируемого проезда №4037, призван связать улицу Инициативную с Октябрьским проспектом — два важных участка городской инфраструктуры.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на площадке ежедневно кипит работа: около 40 квалифицированных строителей и 6 единиц специализированной техники задействованы в реализации проекта.

На текущий момент готовность путепровода оценивается в 20%. Сейчас строители сосредоточились на укрупнительной сборке металлоконструкций. Как только она будет завершена, начнется надвижка пролета в проектное положение.

Тем временем на стройплощадке не прекращаются и другие важные процессы. Мастера аккуратно переустраивают сети связи, прокладывают современную ливневую канализацию, а на первой из шести опор уже приступили к бетонированию ростверка.

Новый путепровод призван стать настоящим прорывом для транспортной системы Люберец. Он не просто соединит северную и южную части города, он создаст бесперебойный маршрут, который снизит нагрузку на существующие магистрали. Особенно ощутимым станет эффект для автомобилистов, регулярно пользующихся Комсомольским проспектом: ситуация на дорогах здесь заметно улучшится.

График реализации проекта расписан на несколько лет вперед. Уже в третьем квартале 2027 года планируется открыть рабочее движение по путепроводу — это даст жителям возможность раньше начать пользоваться новой дорогой. Полное завершение всех строительных и отделочных работ намечено на третий квартал 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб региона на весенний период работы.