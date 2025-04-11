В Люберцах на треть завершили капремонт спортшколы Олимпийского резерва
Капремонт спортшколы Олимпийского резерва в Люберцах завершили на треть
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Люберцах на Октябрьском проспекте, д. 349а, продолжается капитальный ремонт спортивной школы Олимпийского резерва, готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время строители проводят отделочные работы: штукатурят стены, выполняют стяжку пола, также осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2025 году.
Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, заменят все инженерные системы, сантехническое оборудование, проведут внутреннюю отделку и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.