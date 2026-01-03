В Люберцах на уборку снега с улиц вывели более 50 единиц техники

В Люберцах на уборку снега с улиц вывели более 50 единиц спецтехники и свыше 100 рабочих. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в Подмосковье завершили передачу ресурсоснабжающим организациям 350 единиц новой спецтехники.

На улицах Люберец провели работы по сплошной механизированной уборке снега и обработка проезжей части и пешеходных зон реагентами. Особое внимание уделили очистке тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации жилищно-коммунального хозяйства.