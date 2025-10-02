В Люберцах начали строить путепровод через железную дорогу. Объект свяжет Инициативную улицу и Октябрьский проспект, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Путепровод обеспечит связь между севером и югом города. Также будет улучшена транспортная ситуация на Комсомольском проспекте. Кроме того, объект станет альтернативой тоннелю, который соединяет улицы Волковская и Транспортная.

Протяженность путепровода будет составлять 270 метров. В обе стороны обустроят по две полосы. Кроме того, на примыкании к Октябрьскому проспекту будет создана кольцевая развязка.

Запуск рабочего движения запланирован на третий квартал 2027 года. Полностью работы завершатся в третьем квартале 2028-го.

