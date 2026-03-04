В Люберцах обновят детское отделение «Областного центра охраны материнства и детства»

На Октябрьском проспекте, 338, в Люберцах продолжается капитальный ремонт детского отделения Московского областного центра охраны материнства и детства, строительная готовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы 75 человек. Они ведут работы отделочные и общестроительные работы, монтаж инженерных коммуникаций и лифтов, обустраивают системы медицинских газов.

Работы ведутся поэтапно, первый планируют завершить в 2026 году. Полностью ремонт закончат в 2027 году.

